Auto finisce fuori strada e si ribalta, gravi due ragazzi

Stazzema (Lucca), 13 ottobre 2024 – Brutto incidente in località Fabbricaccia sulla strada provinciale per Stazzema. Un’auto, per cause in via di accertamento, è finita fuori strada e si è ribaltata. A bordo c’erano due giovani, un ragazzo di 18 e uno di 22 anni. I due sono stati trasportati all’ospedale Cisanello di Pisa. Uno in ambulanza e l’altro, viste le gravi condizioni, con l’elisoccorso Pegaso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 di notte. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Misericordia di Stazzema e Castelnuovo Garfagnana. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo Garfagnana che ha liberato i due feriti dalle lamiere. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.