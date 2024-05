Auto nella scarpata, donna in trappola nell’abitacolo: il salvataggio dei vigili del fuoco

Seravezza (Lucca), 29 maggio 2024 – Brutto incidente questa mattina, 29 maggio, intorno alle 8, in via Uccelliera nel comune di Serravezza. Una donna è stata salvata dai vigili del fuoco dopo che la sua auto è finita in una scarpata. La conducente è rimasta in trappola nell’abitacolo ed è stata estratta dalla squadra del comando di Lucca, distaccamento di Pietrasanta. La donna è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti.