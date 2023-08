Incidente in autostrada Intera famiglia in ospedale Grave giovane di 30 anni

Un’intera famiglia di turisti tedeschi è finita in ospedale a seguito di un incidente stradale avvenuto alle 9,30 di ieri mattina sulla corsia nord dell’autostrada costiera fra i caselli di Viareggio e Versilia. Il più grave è un giovane di 30 anni che ha seguito di un trauma addominale è stato portato in codice rosso con l’elisoccorso Pegaso all’ospedale Cisanello di Pisa, dove è tutto ricoverato in prognosi riservata. In ospedale al Versilia sono finiti anche il padre e la madre e altri due componenti della famiglia, fra cui una bambino di 8 anni che è stato medicato al Pronto Soccorso pediatrico dell’ospedale Versilia.

La dinamica dell’incidente è ovviamente ancora al vaglio della polizia stradale. Tutto sarebbe nato da un tamponamento in fase di sorpasso che ha coinvolto la Volkswagen Ted su cui viaggiava la famiglia di turisti tedeschi e una Peugeot su cui si trovava una coppia di italiani. nella carambola è rimasta coinvolta anche una terza auto. Complessivamente sono state sette le persone che hanno dovuto ricorrere alle cure mediche. Tutti in codice verde (bambino compreso) eccetto il giovane tedesco di 30 anni. La sala operativa del 118 ha mandato sul posto l’automedica di Viareggio e le ambulanze della Croce Rossa e della Misericordia di Viareggio, della Misericordia di Torre del Lago e della Croce verde di Lido di Camaiore, L’autostrada è rimasta chiusa per mezz’ora con inevitabile lunghe code sotto un caldo soffocante.