Accende un fiammifero e il fuoco le brucia i vestiti, grave anziana donna

Camaiore (Lucca), 21 agosto 2023 – Ha acceso un fiammifero per riparare un indumento. Ma, inaspettatamente, il fuoco gli attaccato gli abiti che aveva addosso, causandole profonde ustioni in gran parte del corpo. E’ grave un’anziana signora di Camaiore, rimasta vittima ieri mattina di un terribile incidente domestico. La donna, 81 anni, è stata trasferita in codice rosso col l’elisoccorso Pegaso direttamente al centro Grandi ustionati dell’ospedale Gaslini di Genova, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata.

L’incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 10 in una casa in via Bonuccelli in zona Sterpi a Camaiore. Sull’episodio sono ancora in corso accertamenti da parte delle autorità. Secondo una prima sommaria ricostruzione del fatto, a quanto pare l’anziana signora avrebbe tentato di riparare con un cerino acceso i due lembi della spallina di un body che aveva indosso e che si erano sfilacciati. Senza pensare minimamente che quell’indumento sintetico avrebbe favorito il propagarsi delle fiamme sul 50% del suo corpo.

Le urla della donna hanno attirato l’attenzione della figlia, che si trovava in casa al momento dell’incidente e che ha prestato i primi soccorsi alla madre allertando il 118. Oltre all’automedica è arrivata anche un’ambulanza della Croce Verde di Lido di Camaiore. Vista la gravità della situazione il medico – in accordo con la centrale operativa del 118 – ha disposto l’immediato trasferimento in un Centro specializzato contro le ustioni. Per questo il trasferimento in elicottero all’ospedale Gaslini di Genova.