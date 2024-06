Incendio su viale Manin. La casa prese fuoco anche la scorsa estate

Un inizio settimana di fumo e paura, quello in cui si sono risvegliati i commercianti e gli abitanti di viale Manin. Un principio di incendio, partito, secondo i primi accertamenti, dal climatizzatore, ha interessato una “casa vacanza“ che affaccia proprio sulla passeggiata e che già nell’estate scorsa (la sera del 26 luglio 2023) era stata avvolta dalle fiamme. I vigili del fuoco sono intervenuti, insieme ai carabinieri, con un’autopompa serbatoio e un’autoscala, spengendo le fiamme e mettendo in sicurezza l’appartamento, al cui interno, allo scoppio dell’incendio, non era presente nessuno.