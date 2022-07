Massarosa, gara di solidarietà per aiutare i reduci dall'incendio. Anche la Conad risponde

Massarosa (Lucca), 25 luglio 2022 - Con i roghi ormai domati non si ferma però la solidarietà dei tanti che stanno contribuendo a fornire aiuto alle famiglie colpite dal drammatico incendio divampato in Versilia. Tra questi ci sono anche i soci Conad Nord Ovest; i punti vendita delle zone di Massarosa e Viareggio si sono subito attivati per portare aiuto alle persone colpite dai roghi.

È stata attivata una campagna di donazioni di acqua, succhi di frutta, prodotti come pasta, passata di pomodoro, verdura, frutta, pane e beni di ogni necessità che sono stati consegnati a vigili del fuoco e protezione civile. Dopo una prima tranche di aiuti, le donazioni proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Fanno sapere i soci Conad: "È proprio grazie all'impegno ed alla disponibilità di tutti i Soci di Viareggio e Massarosa che è possibile in questi giorni portare sostegno a migliaia di persone che vivono nel disagio e beneficiare di supporto in un momento di estrema difficoltà. Ci stringiamo intorno alla nostra comunità, ai soccorritori e a tutte le persone che sono state colpite da questo tragico incendio che ha bruciato oltre ottocento ettari di terra in sette frazioni dei comuni di Massarosa e Camaiore. Essere al fianco della nostra comunità significa anche mettere in atto azioni concrete che possano essere di supporto in una situazione di emergenza come questa. Per noi la solidarietà è un valore cardine ed è in situazioni come queste che, grazie alla partecipazione di tutti i Soci e collaboratori, possiamo offrire un aiuto importante alla comunità in cui operiamo".

Continuano i Soci: "Si tratta di un "contributo di grande valore" che proseguirà anche nei prossimi giorni e che ribadisce "la sensibilità e l'attenzione dei Soci di Conad Nord Ovest nel mettere in atto azioni concrete nei confronti di tutte le persone che vivono situazioni di fragilità".

Conad Nord Ovest è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, con un giro di affari di 4,35 miliardi di euro. I territori in cui opera con 381 soci imprenditori e oltre 18 mila addetti sono Piemonte e Valle d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna (province di Modena, Bologna e Ferrara), Toscana, Lazio (province di Roma, Viterbo), Lombardia (provincia di Mantova) e Sardegna.

Conad Nord Ovest conta 600 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format distributivi.