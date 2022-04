Massarosa, 17 aprile 2022 - Nel tardo pomeriggio di ieri, 17 aprile, le fiamme sono divampate in un'azienda agricola a Massarosa, forse a causa di un corto circuito a un frigorifero, interessando poi alcune serre. Non ci sono stati feriti, evacuata per precauzione una famiglia. Sul posto intervenuti vigili del fuoco, forze dell'ordine e personale della protezione civile del comune. Secondo quanto spiegano i pompieri l'incendio è sotto controllo.