Forte dei Marmi (Lucca), 29 maggio 2021 - La Versilia si è svegliata con la notizia e le immagini che nessuno avrebbe voluto mai ascoltare e vedere. Il rogo che ha devastato il beach club Gilda a Vittoria Apuana è un nuovo colpo all’economia turistica di una zona che come tutta Italia attende l’estate della rinascita. Dopo la pandemia, invece, ecco un incendio che ha devastato una struttura conosciutissima, di altissimo livello, di qualità sia dal punto dell’accoglienza che dei servizi. Perché il Gilda Beach non è soltanto uno degli stabilimenti balneari più esclusivi di Forte dei Marmi e dell’intera Versilia ma è anche un ristorante molto apprezzato che lavora tutto l’anno proponendo gustosissime qualità di pesce fresco in un’atmosfera dove si gustano tutte le essenze più vere del territorio.

A livello di attività balneare il Gilda conta su 18 ombrelloni e 72 tende dotati di ogni comfort come le 90 cabine riservate. Sul curatissimo arenile tanti sono i clienti facoltosi che non perdono un’estate, secondo quella tradizione familiare che si tramanda e ha fatto la fortuna del Forte. Il turismo di qualità delle grandi famiglie. Simbolica la presenza di Andrea Agnelli. Da quando tre anni fa la famiglia ha deciso di tornare al Forte, che ha consolidato la sua fama nel Novecento proprio grazie agli Agnelli, il presidente della Juventus ha scelto subito il Gilda e molti sono stati i suoi ospiti importanti che hanno trascorso giornate di relax sulla spiaggia oppure gustato piatti prelibati al ristorante. Tra questi anche Urbano Cairo, presidente del Torino e capitano d’industria, che del Forte è amico da anni. E le bellezze e l’accoglienza del Gilda hanno stregato anche una grande clientela russa che da anni ha scelto il Forte come suo mare. Vip che si sono fatti la villa nella zona di Vittoria Apuana e non solo.

Tutti apprezzano del Gilda quell’atmosfera al tempo stesso familiare ma anche professionale dove non si lascia niente al caso e si forniscono servizi di qualità. Ilda, Riccardo e la signora Adua, quest’ultima autentica regina della cucina, si fanno apprezzare dai clienti che arrivano un po’ da tutto il nord Italia, dall’Emilia Romagna e naturalmente dalla Toscana soprattutto dalla zona di Prato e di Firenze. Tra l’altro nell’offerta turistica del Gilda c’è anche quella di Villa Gilda, la casa di famiglia, che è un resort molto apprezzato incastonato sulle colline che dominano dall’alto Forte dei Marmi. Un’atmosfera elegante e raffinata che è quella che si respira da sempre all’interno sia dello stabilimento balneare che nel ristorante. Il tutto sintetizzabile in un concetto: ospitalità, qualità e lusso informale. Oggi a Forte dei Marmi e in tutta la Versilia c’è grande amarezza. Perché si attendeva questo week-end lungo per dare il via all’estate della rinascita. Questo rogo ha colpito tutti e in moltissimi hanno testimoniato la loro vicinanza alla proprietà. Non sono state parole di facciata ma sono arrivate dal cuore.

© Riproduzione riservata