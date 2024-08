A fuoco il quadro elettrico, evacuato un hotel a Viareggio

Viareggio (Lucca), 24 agosto 2024 – Attimi di paura venerdì sera in un hotel di via Nazario Sauro, a Viareggio. I vigili del fuoco del distaccamento viareggino sono intervenuti per l’incendio del quadro elettrico all'interno dell’albergo.

Il personale della struttura aveva subito provveduto ad avviare le operazioni di spegnimento, concluse dai vigili del fuoco. Gli ospiti, quattordici in tutto, sono stati evacuati all'esterno in via precauzionale e nessuno di loro ha subito conseguenze. Sul posto presente una pattuglia della polizia municipale del Comune di Viareggio.