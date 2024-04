Incendio al bagno Gilda. Due assolti

Novità per quanto riguarda l’incendio allo stabilimento balneare Gilda. I fatti risalgono al maggio del 2021, quando una notte il bagno dei vip fu avvolto dalle fiamme. Il rogo fu probabilmente generato da un cortocircuito, forse ad un fungo del riscaldamento, che sembra fosse rimase inavvertitamente acceso, causando poi la scintilla che fa dato il via al rogo. Le immagini dello storico stabilimento fecero in poco tempo il giro del web, così come il racconto dei titolari, che furono costretti a scappare dall’incendio uscendo dalle finestre, e con il cangnolino di famiglia che non riuscì a salvarsi. Furono completamente distrutte le storiche cabine di legno, le coperture, le verande e le botti che si trovavano nella sabbia, un vero disastro per uno dei luoghi più iconici della Versilia, che negli anni aveva ospitato personaggi del calibro di David Bowie, Mike Jagger, Robert De Niro e Sphia Loren. A distanza di quasi tre anni, però, è arrivata la decisione del tribunale di Lucca. I gestori dello stabilimento, infatti, furono accusati di incendio colposo. Le ricostruzioni e le indagini, sia della polizia che dei vigili del fuoco, però, non hanno portato risposte certe. I due imputati, infatti, sono stati assolti, non in formula piena, per insufficienza di prove.

ia.na