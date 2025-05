Inaugurata la targa per Elena Mancini

È stato un doveroso omaggio, da parte della città, a chi nella vita ha dato e insegnato tanto. Dai suoi studenti di medie e liceo alle associazioni di volontariato di cui era una decana. L’esempio di Elena Mancini, fondatrice ed ex presidente del "Grano" scomparsa due anni fa a 75 anni, sarà racchiuso per sempre non solo nei cuori dei pietrasantini ma anche nella targa inaugurata sabato nell’atrio degli uffici comunali di via Capriglia alla presenza di decine di persone (nella foto).

All’iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale su proposta del capogruppo Daniele Taccola (Lista Mallegni-Pietrasanta prima di tutto) e accolta dal consiglio comunale, ha preso parte la presidente del consiglio Paola Brizzolari, la quale insieme a cittadini, volontari, familiari e amici di Elena ha voluto rendere omaggio a una figura diventata, in punta di piedi, un riferimento per la comunità. Insegnante di lettere alle medie "Santini" di Tonfano e al liceo "Michelangelo" di Forte dei Marmi, era stata anche consigliera comunale del Dc (fu suo l’impulso alla realizzazione dell’asilo nido "Scubidù" a Città Giardino), ma anche allenatrice sportiva e grande anima del volontariato. In particolare all’associazione "Grano", che distribuisce cibo ai bisognosi, insieme a Lucia Amadei, Simonetta Corbellini Andreotti, Roberta Sarti e un altra ventina di volontari. La targa, realizzata da Matteo Castagnini e forgiata alla fonderia "Mariani", raffigura alcune spighe di grano e la frase di San Francesco d’Assisi, "è nel dare che riceviamo...", le parole che hanno guidato la vita di Elena.