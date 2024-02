Inaugurata la prima mostra di Politi. Nei suoi quadri l’essenza di Viareggio

Nata per caso. Da un incontro in cima al Molo, dove Claudio Puosi, presidente degli “Amici della Darsena“, ha incrociato Simone Politi, ex carrista e artista. Una talento innato, quanto riservato. Se non fosse stato per quell’incontro casuale, forse, i quadri di Politi sarebbero rimasti custoditi in una stanza. E invece da ieri sono esposti nelle sala dei Maestri d’ascia e calafati in via Coppino, dove resteranno fino al termine del Carnevaldarsena. Una mostra "che racconta tanti pezzi della mia vita" spiega l’autore; e che racconta anche di "affascinanti stralci di Viareggio". "Una città che incanta, che evoca. Ed è facile – ha detto Adolfo Lippi, che ha introdotto il vernissage – capire perché Viareggio è terra di pittori. Perché è bellissima, e per questo dovremmo impegnarci tutti a mantenerne intatto il profilo".

Quello di Politi è un viaggio intimo, che attraversa la sua vita e i luoghi del cuore. C’è il molo, appunto; e c’è la Pineta, con le sue luci e le ombre. L’universo femminile; l’inverno dell’esistenza; l’amore che non invecchia; il tramonto di un giorno che fugge; il mare, che si ripete come le onde. "Credo che Simone – conclude Puosi – rappresenti una delle più cristalline espressioni dell’arte e del Carnevale. Nel quale mi auguro possa ritrovare, prima o poi, uno spazio".

mdc