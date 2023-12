In spiaggia in bici? Vinci un premio. Si allarga il progetto "Bike to work"

Chi andrà a piedi o in bici allo stabilimento balneare, vincerà un premio. E’ l’ultima iniziativa sul fronte dell’incentivazione alla mobilità sostenibile a cui ha pensato l’amministrazione comunale, intenzionata a potenziare il progetto ormai rodato del Bike to work (con rimborsi per chi va a lavorare in bici) allargandolo anche ai ragazzi che vanno a scuola e ai turisti che – a piedi o pedalando – raggiungono la spiaggia. Tutto grazia a una app elaborata da tecnici dell’Università, che renderà più facile la registrazione. Nel 2020 infatti Comune ha approvato il progetto “Al Lavoro in Bici - Bike to Work” teso a promuovere, tramite la corresponsione di un incentivo monetario, l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e viceversa, col duplice obiettivo di incrementare la percentuale di cittadini in bicicletta diminuendo il numero delle auto in circolazione ma anche di stimolare azioni volte al miglioramento della qualità della vita. Ad oggi hanno aderito 40 persone e nel 2022 sono stati rendicontati oltre 21mila chilometri percorsi nella tratta casalavoro e erogati incentivi per 4.500 euro.

Alla luce del successo dell’iniziativa, l’amministrazione è intenzionata pertanto a potenziare l’opportunità aderendo alla proposta della ditta Ecogeko srl di Livorno, azienda spin off dell’Università di Pisa: quest’ultima infatti ha messo a punto una piattaforma di premialità innovativa GoodGo, un’applicazione per smartphone che permette, previa registrazione degli iscritti, di tracciare il percorso casalavorocasa e di monitorare oltre ai km percorsi, ai fini del riconoscimento dell’incentivo mensile, anche dati sulla velocità media, su orari e tempi di percorrenza e sulle emissioni di inquinanti evitate. Questo permetterà di allargare il "Bike to work" lanciando anche il "Bike & walk to school" per i percorsi da casa a scuola e viceversa effettuati da bambini e ragazzi dei vari ordini di scuola, da soli o con i genitori, sia a piedi che in bicicletta, prevedendo premi. Ma non è tutto visto che la nuova piattaforma ’conta chilometri’ permetterà in estate di lanciare pure la scommessa "Bike & walk 2 beach" con l’intento di incentivare spostamenti a piedi o in bicicletta tra i cittadini ed i turisti che frequentano gli stabilimenti di Forte dei Marmi che aderiranno. I clienti parteciperanno ad una competizione che permetterà loro di accumulare crediti ogni volta che andranno al mare a piedi o in bici. Alla fine del mese, chi lo avrà fatto più volte, si aggiudicherà il premio che ogni stabilimento metterà in palio.

Francesca Navari