In ricordo di Micha Van Hoecke “Aria Tango“ debutta alla Versiliana

Avrebbe compiuto, quest’anno, 80 anni, Micha Von Hoecke, artista straordinario, coreografo generoso, che ha dedicato la sua vita e la sua carriera alla danza e al teatro, lasciando il segno e scrivendo la storia, della danza, anche in Italia, dove si era stabilito da oltre trent’anni. Ed è per quest’occasione che stasera, alle 21.30, andrà in scena, in prima nazionale, “Aria Tango“, lo spettacolo omaggio al coreografo scomparso nel 2021 e frutto della coproduzione del Festival La Versiliana, con la consulenza artistica di Massimo Martini, e del Balletto di Milano e il direttore Carlo Pesta. Ripreso dalla moglie, la danzatrice Miki Matsuse, “Aria Tango“ è realizzato su brani del Premio Oscar Luis Bacalov e affonda le radici, come amava ripetere Von Hoecke, nella cultura tanghera e tzigana cara al coreografo stesso che, senza alcun intento didascalico e in un’atmosfera atemporale e surreale, racconta stati d’animo, timori, paure e passioni. "“Aria Tango“ era il balletto che Micha aveva creato per la sua sorella gemella, scomparsa nel 2010 - spiega infatti Miki Matsuse - Dopo uno spettacolo, una persona si trova a camminare su un palcoscenico vuoto e incontra tutti gli spiriti che si animano durante la notte. Tra questi, vede sua sorella infelice, il cui spirito è ancora legato a questa terra. Con l’aiuto degli altri spiriti, riesce a liberare la sua anima. Ora dedicherò questo spettacolo a loro due, Micha e Marina, che continuano a proteggermi, guardandomi dalle stelle". Dalle emozioni del tango si passerà, nella seconda parte della serata, a quelle del Bolero nell’esclusiva versione del Balletto di Milano di Adriana Mortelliti sulla celeberrima partitura di Maurice Ravel che celebra la seduzione e vedrà protagonisti i danzatori del Balletto di Milano Alessandro Orlando, principal e maître della Compagnia, Sofia Gironi, Amanda Hall, Annarita Maestri, Sinthya Pezzoli, Alessia Sasso, Anthea Van der Ham, Giusy Villarà, Kevin Alsina, Anatole Blaineau, Gianmarco Damiani, Jack Farren, Mattia Imperatore e Leo Rech. In occasione della prima, sarà inoltre dedicato al coreografo, l’incontro al Caffè, alle 18.30, con la presentazione del libro “Micha“ di Carmela Piccione, giornalista, studiosa e critica di danza, affiancata da Angela Fumarola, direttrice artistica Fondazione Armunia di Castiglioncello e da Romano Battaglia, Miki Matsuse e Carlo Pesta, e sarà consegnato il Premio tuttoDanza, per il contributo alla diffusione della cultura, con particolare riferimento alla Danza. Il premio consiste in una creazione dell’artista Daniela Grifoni.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita su Ticketone e alla biglietteria del Festival La Versiliana, aperta tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22.