In Piazza per ricordare Pertini. Manifestazione Anpi rinviata

L’Anpi Provinciale, l’Arci Comitato Lucca-Versilia e la CGIL di Lucca, vista la grave situazione venutasi a creare in Toscana che ha colpito numerosi cittadini e cittadine con lutti ed ingenti danni alle famiglie, alle aziende e alle infrastrutture, nel massimo rispetto e solidarietà delle popolazioni flagellate, ritiene doveroso rinviare la mobilitazione nazionale del 7 novembre, che si sarebbe dovuta tenere a Lucca, in piazza S.Michele, nel ricordo della figura del Presidente Sandro Pertini, antifascista, comandante partigiano e uomo di pace. "Fermi restando, nell’importanza di questa iniziativa e nella netta condanna nel non aver intitolato, da parte del Consiglio comunale di Lucca una strada al Presidente Pertini – si legge in una nota –, la manifestazione sarà rinviata, in modo da permettere la più ampia partecipazione, in una giornata di mobilitazione antifascista, democratica e pacifista".