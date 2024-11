In piazza Duomo il trenino per scattare foto durante le feste

Quest’anno non sarà più la slitta di Babbo Natale bensì un trenino colorato ad accogliere grandi e piccini per scattare foto-ricordo durante le festività. L’attrazione è stata collocata ieri mattina in piazza Duomo, nella porzione lato monti (nella foto), catturando in poche ore l’attenzione e la curiosità di molte persone. La struttura, dotata di una scaletta che consentirà ai visitatori di salire a bordo, fa parte delle novità introdotte dall’amministrazione comunale per il prossimo Natale, concordate con la ditta a cui è stato assegnato l’appalto relativo a luminarie e addobbi. Le luci tra l’altro sono già state montate dopo la metà di ottobre in tutto il centro storico in modo da guadagnare tempo in vista dell’accensione ufficiale in programma il 22 novembre. Nel frattempo è stata montata anche la struttura intorno all’arco di Porta a Pisa, che sarà illuminata ad hoc, più le altre attrazioni destinate agli altri quartieri e frazioni del territorio.

d.m.