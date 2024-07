In partenza l’asfaltatura di via Pisanica

Percorrere via Pisanica tra non molto non sarà più un’avventura piena di buche e di auto costrette a fermarsi per l’impossibilità di transitare in contemporanea. Oggi partiranno infatti i lavori di asfaltatura del tratto compreso tra via Bernini e via Andreotti, ultimo intervento del piano di manutenzione straordinaria da 300mila euro predisposto lo scorso gennaio dalla giunta per migliorare la sicurezza e la qualità della circolazione. L’intervento dovrebbe durare cinque giorni. "Nel frattempo l’iter per la realizzazione del nuovo tracciato di via Pisanica compreso tra l’Aurelia e via Andreotti prosegue – dice l’assessore a lavori pubblici e manutenzioni Matteo Marcucci (nella foto) – ed entro metà luglio individueremo lo studio tecnico che si occuperà della progettazione, a chiusura della gara indetta grazie ai 500milaeuro ricevuti nel 2022 dalla commissione lavori pubblici del Senato, grazie all’interessamento dell’allora senatore Massimo Mallegni. Nelle scorse settimane invece, insieme al capogruppo della Lega Antonio Tognini, abbiamo coinvolto l’onorevole del Carroccio Elisa Montemagni, membro della commissione lavori pubblici della Camera, che ringrazio per la disponibilità: le abbiamo illustrato lo stato dell’arte e l’obiettivo della nuova viabilità per la Pisanica che resta, per noi, centrale e prioritario, al di là dei vari interventi, come questo di asfaltatura, che realizziamo per garantire la necessaria sicurezza della circolazione".

I lavori, eseguiti dalla “Varia costruzioni“, comporteranno la chiusura del tratto stradale interessato. L’intervento segue quelli già eseguiti, nell’ambito del piano asfalti straordinario 2024, in via Asmara a Tonfano, sulla traversa che unisce via del Castagno all’Aurelia e in via Capriglia, da piazza Statuto a via Martiri di Sant’Anna.