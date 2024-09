In memoria dei marinai. L’evento per gli 81 anni dalla corazzata Roma

Celebrato a Torre del Lago l’ottantunesimo anniversario dell’affondamento dalla corazzata Roma, avvenuto il 9 settembre 1943 in cui perirono il comandante Adone Del Cima, Adolfo Morescalchi, Angelo Guidi, Aris Barsottelli, Francesco Berterelli, Fabrizio Bertuccelli. Tutti marinai viareggini. In totale le perdite di vite umane furono ben 1353. I Marinai d’Italia hanno ricordato il tragico evento, come avvenuto in tutta Italia, nell’ambito della Giornata della Memoria dei Marinai scomparsi in mare.