Per aiutare i genitori a orientarsi nel mondo dei ragazzi, Palagi ha scritto "Guida all’adolescenza: istruzioni per genitori preoccupati", in libreria da qualche settimana. Circa 300 pagine in cui lo psicologo e psicoterapeuta passa in rassegna i temi cardine dell’adolescenza nel mondo contemporaneo. "C’è una narrazione negativa e sbagliata attorno all’adolescenza – spiega Palagi –; questo non aiuta a conoscere quell’età ed è questo il motivo che mi ha spinto a scrivere il libro. Ogni capitolo ha una sua parola chiave: si parla di adolescenza, immaturità biologica del gruppo e di quando diventa ’branco’, del corpo coi suoi cambiamenti, del mondo adulto e pure del rapporto con la tecnologia. Un giovane è un apprendista della vita, un individuo che ha appreso alcune abilità e altro no. Il libro è dunque strutturato per cercare di essere una guida alla gestione di questi anni".

"Guida all’adolescenza" è il quarto libro di Palagi, dopo "I segnali del disagio", "Superare gli attacchi di panico" e "Superare la dipendenza da gioco d’azzardo".