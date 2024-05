In costume di scena dal libro di Daniele Zucconi

Domani, alle 18, nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli, si terrà la performance in costume, con la collaborazione delle Contrade San Paolino di Lucca, “ Processo a Castruccio Castracani - Le donne accusano il duce di Lucca“ con dialoghi tratti dal romanzo “L’ombra della pantera“ di Daniele Zucconi. L’evento sarà preceduto da un inquadramento storico a cura dell’autore, che ha scritto nella presentazione dell’opera: "il condottiero, si pose nella prima metà del ’300, come un punto di riferimento per quanti ambissero a creare uno Stato indipendente in terra di Toscana. Una vita assai oltre l’avventuroso, scandita da battaglie sanguinarie e da una irrefrenabile spregiudicatezza. Così tanti conti da regolare che, alla fine dei suoi giorni, avrà piena consapevolezza della sua morte imminente". Ingresso libero, con prenotazione all’ 0584787251.