In Capannina torna il concerto show Pago festeggia i 30 anni in musica

Concerto-show, divertimento e possibilità anche per i dilettanti di cimentarsi a cantare. Tutto in una sera. E’ l’evento che si terrà il 29 settembre dalle 21,30 in Capannina, frutto di una collaborazione davvero originale: il cantante Pago con il titolare del ’Pura Vida’ Manuel Botti e l’indiscusso re dei giocattoli Enrico Preziosi che da oltre trent’anni è legatissimo alla Versilia. Una sinergia che ha permesso di organizzare "30 anni in una notte", il concerto che celebra il traguardo del cantautore Pago "era infatti il 1993 – racconta – quando partìì da Cagliari per andare a Parigi a cantare per le strade con la voglia irrefrenabile di fare questo mestiere". Per la verità il progetto è nato da un’idea di Botti di concentrare una serata dedicata a Pago in quello che è il tempio per eccellenza dello spettacolo e che per una volta torna a proporre la storica formula del concerto che tanto l’ha resa celebre negli anni d’oro di una Versilia che faceva davvero sognare.

E l’allestimento infatti sarà articolato: ad accompagnare l’artista una big band di nove elementi e tanti ospiti a sorpresa. Gli unici nomi che al momento trapelano sono quelli di Paolo Vallesi e di Francesco Cicchella.

"Racconterò la mia storia – anticipa Pago – dalle avventure parigine sulle panchine fino alle prime vere esibizioni, coinvolgendo il pubblico nel mio viaggio con la musica e facendomi accompagnare dai colleghi e amici che con me hanno condiviso questi anni così stimolanti. Celebrare questo traguardo in Versilia è il coronamento di un amore nato da tempo. Infatti cantai per l’inaugurazione del Twiga e poi sono tornato regolarmente a Forte dei Marmi che mi ha accolto come un figlio. La gente qua mi vuole bene, mi sento a casa perchè è davvero un posto magico dove, in un futuro neppure troppo lontano, vorrei stabilirmi".

Al termine della performance sul palco, si accenderanno invece i riflettori del pianobar con l’indiscusso protagosita Stefano Busà che permetterà davvero a tutti di cimentarsi con il microfono in una sorta di divertente gara in cui sarà possibile aggiudicarsi il CantaTu lanciato, nella nuovissima versione, proprio dall’imprenditore Enrico Preziosi. "Il canto – spiega Preziosi – è un modo pazzesco di aggregare persone. Una modalità di intrattenimento che non solo non tramonta, ma è addirittura sempre più sentita. La voglia di cantare da parte della gente è palpabile: mettersi alla prova è liberatorio e permette di dimenticare i problemi. E’ un po’ terapia e un po’ magia. La cosa magnifica poi è che le nuove generazioni cantano canzoni degli anni Sessanta e Settanta intonandole con Pago, ci sono brani che non seguono le mode e restano nel cuore di tutti". Anche Mr Preziosi del resto, a capo di un impero di giocattoli, è da tempo calato nella dolce vita versiliese. Qui ha scelto di girare gli spot aziendali (al bagno Roma Levante con Gigi D’Alessio) e qui ha voluto fortemente mettere radici. "Ho lasciato Ibiza per Forte dei Marmi – confida – perchè in questa località si respirano tradizione e buon vivere".

Francesca Navari