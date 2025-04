In aumento le chiamate fraudolente. Anche da fantomatici "uffici Usl"

Ormai “bombardati“ dalle telefonate, ogni volta che arriva uno squillo e che sul display dello smartphone appare un numero ignoto ci prepariamo a tutto. Anche al peggio. Perché tra la raffica di chiamate e messaggi commerciali che quotidianamente riceviamo si nascondono pure i raggiri.

Anche l’Asl Toscana nord ovest, a seguito di segnalazioni su messaggi sms che invitano a rivolgersi a fantomatici “uffici USL” attraverso numeri del tipo 895 895 XXXX, smentisce qualsiasi collegamento con tali comunicazioni e invita i cittadini a fare attenzione. "Recapiti di questo genere – spiegano dall’Asl – non appartengono a utenze aziendali e potrebbero invece essere numeri truffa". Per questo l’azienda sanitaria invita chiuque dovesse ricevere simili messaggi a segnalarlo immediatamente alle autorità competenti.

E sono in aumento anche in Versilia le chiamate ad opera di falsi operatori di Enel Energia, che agiscono falsificando i numeri chiamanti, facendoli apparire come utenze italiane, quando in realtà non sono né richiamabili né tracciabili. Per questo Enel Energia ha avviato tra i clienti campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro le chiamate fraudolente, "che – spiega la società – arrivano spesso da parte di soggetti che si spacciano per aziende conosciute e affidabili sfruttando il loro nome, una condotta ingannevole che danneggia non solo i clienti ma anche le aziende".

Per offrire maggiori garanzie agli utenti Enel Energia segue dunque regole precise: "Effettuando chiamate solo tramite numeri fissi riconoscibili e ricontattabili, e anticipando la comunicazione ai clienti con un Sms". Se un cliente riceve una telefonata a nome dell’azienda può verificare sul sito https://www.enel.it/it-it/assistenza/luce-gas/verifica-chi-ti-ha-chiamato se il numero di telefono appartiene a un canale autorizzato e segnalare eventuali truffe. Nel solo 2024 Enel Energia ha ricevuto 9000 segnalazioni che hanno portato a presentare numerosi esposti all’Autorità Giudiziaria.

