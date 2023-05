In anteprima "L’eterno effimero" I ricordi di Monicelli e Dario Fo

La celebrazione dei 150 anni del Carnevale di Viareggio a Nizza sarà anche l’occasione per presentare oggi in anteprima un estratto del documentario “Carnevale di Viareggio: l’eterno effimero” realizzato da Hop Frog produzioni di Andrea Genovali e Gualtiero Lami che raccoglie preziosi documenti video della storia del Carnevale di Viareggio tra cui testimonianze inedite di Dario Fo e Mario Monicelli. L’iniziativa è stata resa possibile grazie a Fondazione Sistema Toscana e alla responsabile Area Cinema e Mediateca Stefania Ippoliti.

Il film documentario di Gualtiero Lami e Andrea Genovali, giunto a Cannes grazie alla collaborazione con Toscana Film Commission, ripercorre la grande storia del Carnevale di Viareggio attraverso una serie di prestigiose e inedite interviste realizzate da Gualtiero Lami nel corso degli anni a personalità del mondo letterario e cinematografico del calibro del premio Nobel per la Letteratura Dario Fo e di uno dei più importanti registi del cinema italiano e internazionale come il viareggino Mario Monicelli.

Al loro fianco altre illustri personalità come il pittore Mario Francesconi, amico di poeti e letterati, il critico Luigi Cavallo lo definisce “uno degli ultimi grandi artisti del Novecento italiano”. Il giornalista e compositore Aldo Valleroni suoi, per citare solo due brani: “Mi va di cantare” portata al festival di Sanremo, nel 1968, da Louis Armstrong e la celeberrima “Una rotonda sul Mare”, che racconta la sua esperienza di compositore di canzoni carnevalesche e gli storici costruttori come Giovanni Lazzarini “Menghino” e Gionata Francesconi. A corredare il documentario immagini inedite o rarissime del carnevale viareggino attinte anche dall’archivio di Gualtiero Lami e di Hop Frog Tv.