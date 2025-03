Impresa di costruzioni cerca ingegnere o architetto

INGEGNERE- ARCHITETTO

Impresa di costruzione “Della Buona Srl” a Pietrasanta cerca per gestione tecnico/documentale e adempimenti burocratici, valutazioni di sicurezza di opere infrastrutturali, progettazione di nuove opere infrastrutturali, progetti di ripristino e/o rinforzo di ponti esistenti, progetti di nuove strutture metalliche e/o in cemento armato. Iscrizione all’Ordine di appartenenza da almeno 5 anni, esperienza nella progettazione strutturale, conoscenza dei programmi strutturali Edilus e Straus7, conoscenza di programmi di calcolo geotecnico, esperienza nella progettazione idraulica di canali, fossi, condotte, reti di condotte e pozzetti, esperienza nell’utilizzo di AutoCad, esperienza nella stesura delle perizie di spesa e contabilità di cantiere, in particolare tramite Primus. Tempo determinato.Dalle 8,30 per 8 ore con pausa pranzo Da Lunedì a Venerdì.Per candidature 0584/790348 o inviare CV a [email protected]