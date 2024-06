impegno per stazzema

I votanti sono stati complessivamente 1401 (schede bianche 44, schede nulle 96). Il consiglio sarà così composto: 7 seggi più il sindaco per la lista Insieme di Verona e 3 seggi per Luce a Stazzema. Per la maggioranza le preferenze espresse sono state complessivamente 652: Alessandro Pelagatti 145, Alessio Tovani 99, Daniele Stagi 65, Franco Tarabella 33, Giacomo Razzuoli 33, Lara Tommasi 31, Marco Rossetti 86, Nicolas Landi 36, Serena Vincenti 30, Tiziano Baldi Galleni 94. Per la minoranza invece queste le preferenze (67 in totale): Marco Pampaloni 8, Giuseppe Mario Poli 9, Federica Canci 12, Federico Poli 5, Michele Orlando 5, Letizia Angeli 5, Marina Staccioli 23.