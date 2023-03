Immersi tra i limoni della Costiera

Il primo dettaglio che balza alla coscienza è quello olfattivo: qui c’è un inebriante profumo di limoni. Nemmeno il fumo che esce dallo scarico della Vespa riesce a coprirne l’aroma pungente e inconfondibile. Le limoniaie traboccanti di agrumi accompagnano il paesaggio lungo tutta la parte interna della Statale 163 Amalfitana, conosciuta anche come “Nastro Azzurro”. Dalla parte opposta è facile intuire la presenza del mare, le cui acque lambiscono una terra annoverata tra i Patrimoni dell’UNESCO come perfetto esempio di paesaggio mediterraneo. Della cinquantina di chilometri di curve a picco sul mare, la prima tappa è quella più vicina al Golfo Salerno, alle spalle la protezione dei Monti Lattari che sono l’appiglio per i paesini bomboniera conosciuti in tutto il mondo. A Vietri sul Mare, la “prima perla della Costiera Amalfitana”, le botteghe sono cariche di lavorazioni in ceramica e le vie del centro di maioliche e opere murarie colorate. A Cetara, invece, placido borgo di pescatori, un po’ più nascosta e per questo molto autentica, si va per la colatura di alici riconosciuta con certificazione DOP. La Torre Vicereale svetta sulla spiaggia della Marina, regalando al viaggiatore suggestioni antiche di invasioni saracene. È ora di salire di altitudine. A Ravello due sono i punti più speciali per ammirare la costa dall’alto: Villa Cimbrone con la “Terrazza verso l’infinito” e Villa Rufolo col suo “giardino dell’anima”.

Discendendo verso il mare, le incantevoli calette e le piccole baie che si incrociano invitano a stendersi al sole. Ci lasciamo alle spalle Atrani, il comune più piccolo d’Italia, per raggiungere Amalfi, la cittadina da cui prende il nome tutta la costiera e tappa imprescindibile del viaggio. Qui le case sono abbarbicate alle pendici scoscese dei monti, la Cattedrale di Sant’Andrea domina la piazza principale con la sua scalinata che sembra un’ascesa al cielo. Sembra di essere in una cartolina o forse in un presepe: quel che è certo è che il ricordo di questi luoghi rimarrà a lungo impresso nella mente.