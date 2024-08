Illuminazione pubblica. Ecco nuovi punti luce

Nuovo investimento di risorse da parte dell’amministrazione per ampliare la rete di illuminazione pubblica, installando nuovi punti luce nelle strade che ne sono sprovviste, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza della percorribilità. A settembre, gli interventi si concentreranno in due aree separate del territorio comuanale: in via dei Lorenzi a Capezzano Pianore e via di Trescolli a Casoli.

L’intervento su via dei Lorenzi chiude di fatto la competa illuminazione di tutta l’area circostante: negli ultimi anni, infatti, il Comune ha investito ingenti risorse per illuminare via Fillungo, via Bucine est, via del Ciampino e via delle Fragole. Via dei Lorenzi, quindi, rappresentava l’ultima strada su cui intervenire.

L’illuminazione di via di Trescolli, invece, concorrerà alla messa in sicurezza del transito sull’unica via che collega Casoli a Trescolli: l’ampliamento della pubblica illuminazione interesserà un tratto appena fuori dal centro abitato, abitudinariamente utilizzato per la sosta delle auto. L’installazione dei nuovi punti luce avverrà nel mese di settembre. L’importo complessivo dell’intervento è pari a 75mila euro.

"Ci apprestiamo a realizzare un’altra opera pubblica, fondamentale per la sicurezza delle nostre strade e molto richiesta dai residenti, che avevamo in mente da tempo ma che abbiamo dovuto rimandare per l’emergenza frane dello scorso inverno – commenta l’assessore ai lavori pubblici Graziano Dalle Luche –, che ci ha costretto a rimodulare la destinazione dei fondi comunali".

RedViar