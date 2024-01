Il Vp Canniccia ospita Prato. Upc Delta Bevande con Anguillara

Dopo la scorpacciata di vittorie della scorsa settimana, le versiliesi tornano in campo per dare continuità di risultati.

Serie B. Nel girone F maschile, l’Upc Delta Bevande per la 13ª e ultima d’andata ospita il Naturenergy Anguillara, domani alle 18 nella prima uscita dell’anno solare al ’PalaCamaiore’ (arbitrano Bosio-Tramontano). Al giro di boa, i camaioresi sono attesi da una partita importante in chiave classifica: le due squadre sono divise da un solo punto in classifica, con l’Upc a inseguire.

Serie B2. Entusiasmo alle stelle in casa Vp Canniccia dopo l’impresa corsara della scorsa settimana. Oggi, nell’ultimo turno d’andata del girone G, il livello di difficoltà si alza ulteriormente per le seravezzine, quarte della classe, che ricevono alla ’Greco’ (arbitrano Proietti-Pagliero) l’Ariete Prato, seconda forza del campionato distante appena un punto dalla capolista Arezzo, in un campionato che si conferma super equilibrato. Le seravezzine proveranno a far valere il fattore campo che fin qui si sta rivelando decisivo: quattro vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe, con appena un set lasciato per strada (l’ultima sconfitta risale addirittura al 14 ottobre, alla 2ª giornata).

Serie C. Dopo il successo ritrovato contro Peccioli, l’Oasi stasera scende in campo a Cascina per l’11ª giornata. Le viareggine giocheranno alle 21 al ’PalaPediatrica’ contro Casciavola (arbitra D’Amico).

Serie D. Nel girone C femminile, la 13ª e ultima d’andata vede le due viareggine impegnate in contemporanea, stasera alle 21. La Jenco ospita al ’Piaggia’ Santa Croce, seconda forza del campionato, mentre l’Oasi sarà impegnata in trasferta, al ’PalaLeopardi’ di Nodica contro Migliarino. Nel girone B maschile, stasera alle 21 alla Gaber per la 9ª giornata il Metodo Camaiore ospita Rosignano.

RedViar