Il video su Malbacco. Al Parma film festival

Durante il periodo del Covid intuirono nella bellezza del fiume Serra quell’anelito di libertà. Da lì a decisione di farne lo scenario di un cortometraggio che il 20 settembre verrà proposto in anteprima all’International Parma Music Film Festival, uno dei premi più importanti del settore. Una storia originale che vede protagonisti Angelica Stella, danzatrice professionista e master trainer di pilates, e il suo compagno, il pietrasantino Luca Ponzanelli, fotografo, videomaker e web designer. La coppia, che vive e lavora a Seravezza, si trovò come tutti a dover fare i conti con l’isolamento forzato nel periodo della pandemia. Se inizialmente prevalse lo stress, specialmente per Angelica, abituata ad esibirsi su palcoscenici importanti, come quelli di New York, dove ha vissuto tre anni e lavorato nel Martha Graham Dance Ensable, poi è scattato il desiderio di riscatto. Tra il 2020 ed il 2021 - proprio durante il secondo lockdown - i due giovani artisti hanno realizzato un video intitolato "La luce sul sentiero". Luca ha curato le riprese ed il montaggio, mentre Angelica le coreografie. Il video è stato girato alle pozze di Malbacco, lungo il fiume Serra e in una cava dismessa di Ceragiola. Il video dura circa 6’ e la colonna sonora è la canzone “Dancing and Blood” dei Low. Già l’amministrazione in carica all’epoca e la Fondazione Terre Medicee lo proiettarono alle Scuderie Granducali, anche per promuovere il territorio. Lo scorso maggio Angelica e Luca hanno deciso di partecipare all’International Parma Music Film Festival con quel cortometraggio: a luglio sono stati contattati dagli organizzatori perchè il loro video era stato selezionato per la proiezione, assieme ad una ristretta cerchia di autori italiani e stranieri. Il 20 settembre, a Parma, ci sarà quindi la proiezione pubblica ufficiale, nel corso della quale Angelica e Luca saranno presenti ed intervistati. "Siamo contentissimi - dice Angelica Stella - perché quel video rappresenta davvero molto per noi, ed un riconoscimento importante come questo ha il profumo del riscatto".

Francesca Navari