Il viale Apua è una polveriera: "Fateci vedere come potate i tigli"

Gli interventi di potatura sui tigli del viale Apua, che resterà chiuso per un’altra settimana tra via I Maggio e via Unità d’Italia, continuano a raccogliere dissensi. Gli ambientalisti perché dubitano sull’efficacia dell’intervento effettuato complessivamente su 210 alberi (ne mancano ancora 60), la minoranza per i disagi alla viabilità. Una polveriera, insomma, che ha tenuto banco anche all’assemblea convocata mercoledì sera al Cro di Porta a Lucca dal comitato “Le voci degli alberi“. L’associazione, che ha visto Paola Conti lasciare la presidenza a Gabriele Ciucci, è furibonda.

"Abbiamo sollecitato più volte un incontro con l’assessore Gliori – scrivono – ma sono passati oltre 45 giorni e non abbiamo ricevuto nessuna comunicazione. Auspichiamo che ci venga accordato nei prossimi giorni e non quando il programma di potatura sarà completato, in quanto abbiamo rilievi fondati e sostenuti da professionis autorevoli che danno indicazioni su come le modalità di attuazione dei lavori in corso abbiamo un effetto lesivo per la salute delle piante, che invece potrebbero essere messe in sicurezza con interventi più adeguati. Confidiamo di incontrare la Gliori al più presto per avere le dovute informazioni ed evitare di dover attivare nuove azioni".

Sul fronte della viabilità, vedi i percorsi alternativi intasati da centinaia di mezzi, è la capogruppo Pd Irene Tarabella a chiedere provvedimenti: "Le strade limitrofe sono troppo piccole per sopportare il traffico pesante di questi giorni. Visti anche gli spiacevoli eventi accaduti in via Pisanica, proponiamo di valutare l’istituzione di sensi unici mare-monti o monti-mare nelle strade parallele al viale, ossia via Tonfano, via del Serraglio, via Fiumetto e via Emilia, per regolamentare il traffico ed evitare possibili incidenti sia agli automobilisti che agli abitanti".

Daniele Masseglia