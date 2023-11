"Il verde urbano: una cosa seria"

Secondo seminario del ciclo “Diamo spazio alla Natura“, organizzati da Legambiente nella sala dell’associazione L’Uovo di Colombo, via Matteotti 180. Questa sera, alle 21, Marco Dinetti, responsabile ecologia urbana Lipu e Direttore scientifico della rivista “Ecologia Urbana“ parlerà della gestione del verde e degli alberi delle nostre città, della necessità di una sua gestione ecologica per conservarlo in buona salute e per dare spazio alle creature che ospita.

Abbinato al seminario, ci sarà un approfondimento sul campo sabato 18 novembre, con ritrovo alle 10 all’incrocio tra viale Capponi e via Marco Polo, insieme a Marco Dinetti che permetterà di verificare l’applicazione di alcuni concetti di ecologia urbana Il ciclo di incontri è realizzato con il contributo del Comune di Viareggio e di iCare, nell’ambito dell’avviso pubblico 2023 per la selezione di progetti delle associazioni di volontariato del territorio.