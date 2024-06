Il tour “Avis al mare“. La sensibilizzazione alla donazione di sangue

Un tour nelle spiagge per sensibilizzare alla donazione del sangue e del plasma tra informazioni e giochi, è quello che, anche quest’anno, porterà Avis, in collaborazione con l’associazione balneari di Lido, di Viareggio e il consorzio Marina di Levante, sulle spiagge della Versilia. Fino al 5 agosto, volontari, con stand allestiti, promuoveranno il dono del sangue e i corretti stili di vita, dando informazioni specifiche sui vari tipi di donazione di sangue a chi lo richieda, offrendo un momento di animazione per i più piccoli. A tutti gli stabilimenti partecipanti, inoltre, verrà donata la polo di “Salvataggio“ di Avis, per promuovere il messaggio.