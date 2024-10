Il torneo dei bambini. È un inno alla pace

Paolo Tamburo è scomparso diciassette anni fa, ma nella memoria collettiva, resta indelebile la traccia che ha lasciato nel mondo del calcio e al quartiere Varignano. Sempre pronto a fare qualcosa per gli altri, sempre pronto a radunare i ragazzi, i ’suoi’ ragazzi, per dare vita a tornei e manifestazioni. Per vincere (e da allenatore con il suo dream team di calcetto ha vinto tanto), ma soprattutto per stare insieme e fare aggregazione. Ridendo e scherzando. Questo era Paolo Tamburo, per tutti Jack. Alla cui memoria al Vasco Zappelli – una sorta di sua seconda casa quando allenava il mitico Be’ Mi’ tempi – l’oratorio "E’ più bello insieme" che fa capo alla parrocchia del Varignano e ad Athos Catassi (a proposito ex grande centravanti e uno dei ragazzi del Tamburo) ha dato vita a un torneo giovanile, alla presenza di Elena, figlia di Paolo Tamburo e del nipote.

Circa 40 fra bimbi e bimbe divisi per età, hanno disputato una serie di partite all’insegna del puro e unico divertimento. "Questo in quanto i nostri tornei – spiega Athos Catassi – non prevedono né risultato , né classifica". E così a fine torneo tutti hanno ricevuto il loro premi. Sono state elette sei mascotte anche loro premiate.

"Un ringraziamento – prosegue Catassi – va ai genitori che hanno collaborato attivamente ognuno a proprio modo per l’ottima riuscita del torneo. Insomma il clima che si respirava era di puro divertimento, gioia e pace: un ambiente sano e sereno, dove ogni bimbo e bimba dovrebbero vivere". La rassegna è stata benedetta da don Luca ed è stato eseguito da parte di tutti i bimbi, l’esclamazione personale *pace nel mondo* con le dita della mano a forma di V rivolta verso il petto che prende il significato di Pace.