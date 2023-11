Il tesoretto delle sanzioni. In previsione oltre 2milioni

Dove finiscono gli introiti delle multe? Secondo l’articolo 208 del Codice della Strada almeno il 50% dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni dello stesso Codice dovrebbe essere investito dai Comuni in opere di manutenzione e ammodernamento stradale. E dunque in attesa che il Municipio di Viareggio completi la rendicontazione del 2023 (a gennaio sarà disponibile) il Comando della Polizia Municipale ha già lavorato alle previsioni per il 2024.

La determina, redatta dalla comandante Iva Pagni (nella foto), arriverà al voto dell’amministrazione nella prossima riunione di giunta. E nel prossimo anno il Comune ipotizza di riscuotere dalle multe 2milioni e 233.400 euro, dei quali 1milione e 306.553,18 euro – quindi un importo di poco superiore al 50%, quota minima di legge – sarà destinato alle manutenzioni e ai servizi.

Nel dettaglio 326.638 euro saranno investiti per interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale, 66.638 euro per l’acquisto di dispositivi e vestiario, 200mila euro in beni di consumo e 60mila euro per automezzi, mezzi e attrezzature. E ancora 90mila euro vanno nel capitolo assistenza e previdenza del personale, 300mila in manutenzione stradale, 64.553 euro nell’acquisto di veicoli e infine 198.723 euro per interventi di viabilità.