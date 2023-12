Il tempo dei balocchi. Nuovi scivoli e altalene nei parchi dei bambini

È il tempo dei balocchi. E anche se non proprio sotto l’albero di Natale (e forse neppure nella calza della Befana), comunque presto i bambini di Viareggio troveranno nuove altalene, scivoli, cavalli a molla e pareti su cui arrampicarsi... che andranno a rinnovare le attrezzature dei parchetti pubblici ormai "invecchiate". E nel dettaglio gli interventi riguarderanno la Tinaia, al Campo d’Aviazione, e la Coccinella, nel quartiere Migliarina.

L’amministrazione Del Ghingaro – “Sulla base delle criticità rilevate all’interno dei parchi giochi comunali“ si legge nella determina firmata dalla comandante della Polizia Municipale Iva Pagni – ha infatti impegnato circa 39mila euro per l’acquisto di nuovi giochi. Quindi un’altalena inclusiva, una composizione multigioco, due pareti da arrampicata con pavimentazione antitrauma, due giochi a molla e due in bilico. Ad aggiudicarsi il servizio di manutenzione dei due parchetti – affidato tramite procedura pubblica svolta sul porta Start Toscana – è stata la ditta Playeco Srl con sede a Soci, in provincia di Arezzo.

L’obiettivo dell’investimento "è rendere – viene spiegato nella delibera – le aree ludiche sicure, accoglienti e funzionali in modo da soddisfare un’ampia fascia di utenza.

Red.Viar.