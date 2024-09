Il successo del Salone con i brand e le navi dei cantieri viareggini

VIAREGGIO

Un nuovo successo dai grandi numeri, quello del Salone Nautico di Genova, alla sua 64esima edizione, che tra i 1.052 brand esposti e le 1.030 imbarcazioni, ha sfoggiato e mostrato alcuni delle migliori creazioni dei cantieri viareggini, come Maiora, Ab Yacht, Azimut e Sanlorenzo, da sempre la colonna portante degli espositori nel salone. Così come le aziende, da Navigo, Seakeeper, Naval Motor Botti, Power Group, Gianneschi, a molte altre.

Sono stati infatti 120.864 i visitatori registrati alle ore 14 di ieri, giornata di chiusura della manifestazione, con un +2,19% rispetto al 2023 nonostante il meteo inclemente, dopo un salone che ha proposto oltre 100 novità con 30 première, 125 convegni e workshop, confermandosi un luogo di confronto della filiera nautica anche con il governo e le istituzioni pubbliche, dove vengono presentati i provvedimenti a sostegno del settore e individuati gli interventi normativi e di politica Industriale. È infatti l’approvazione Regolamento di attuazione al Codice della nautica, con norme a sostegno della piccola nautica, dei superyacht, semplificazioni sulla bandiera italiana, aggiornamento delle dotazioni di sicurezza e l’introduzione dell’attesissimo patentino nautico per i 16enni, del nuovo Titolo professionale del noleggio e l’annuncio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di un tavolo tecnico di confronto con per agevolare il passaggio dalla normativa nazionale a quella unionale, che l’edizione 2024 registra e ottiene. Così come un successo, nei numeri, e nel dialogo tra imprese, istituzioni e innovazione tecnologica, con sguardo attento alla sostenibilità e al futuro del mare. Un futuro che già dà appuntamento, per una nuova edizione, dal 18 al 23 settembre del prossimo anno.