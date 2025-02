Il sito Sprocco.it registra migliaia di visualizzazioni

Quasi 4mila visualizzazioni nelle prime 24 ore. Partenza niente male per il nuovo progetto delle mascherate, con tutti e dieci i video legati alle dieci contrade, pubblicato su www.sprocco.it, il sito ufficiale delle maschere del Carnevale pietrasantino realizzato da Mirko Massei (nella foto con la moglie Giovanni Piloni nei panni delle maschere ufficiali Sprocco e Scalpellina) e rinnovato a dicembre. L’ennesimo gesto d’amore di Massei, presidente delle giurie nel 2011 e 201 (Giovanna invece è la figlia di Mario, inventore dello Sprocco nel 1959), per una manifestazione a cui si dedica da quasi 20 anni. A proposito di Sprocco e Scalpellina: domenica, al primo corso, i due giovani interpreti erano assenti per impegni personali, anche perché lo slittamento a causa della pioggia ha "sballato" tutti i calendari.

d.m.