Il sindaco Murzi: "Operazione culturale di altissimo livello. Evento unico in Italia"

"Ospitare la mostra “Gli egizi ed i doni del Nilo“, in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, è per noi motivo di grande soddisfazione". Il sindaco Bruno Murzi, affiancato dall’assessore al turismo e cultura Graziella Polacci, non solo accoglie con soddisfazione la nuova collaborazione culturale, ma confida nell’importante riscontro che l’esposizione-evento potrà avere nei sei mesi di permanenza. "Desideriamo ringraziare la Presidente ed il Direttore del Museo – sottolinea il primo cittadino – per averci scelto come partner e nello stesso tempo tempo vogliamo ringraziare anche lo scrittore Fabio Genovesi per aver, con la sua impareggiabile e consueta “fortemarminità“, accettato di essere la “ voce narrante “ di questo evento. Con questa mostra Forte dei Marmi si conferma un centro artistico e culturale di assoluto rispetto e questo evento è l’apice di un percorso virtuoso, pazientemente costruito in questi anni assieme alla Fondazione Villa Bertelli, percorso che ha visto alternarsi nei nostri spazi espositivi e open air, opere ed allestimenti sempre più prestigiosi ed in grado di generare una grande affluenza di pubblico. “Gli Egizi ed i Doni del Nilo“ rappresenta per il nostro territorio una incredibile opportunità per la promozione della Versilia tutta ed è in grado di richiamare nuovi flussi turistici, non solo nella stagione estiva ma anche nel periodo autunnale ed invernale".

"La mostra non sarà soltanto un evento culturale di grande portata – aggiunge il primo cittadino – ma, almeno nel nostro intento, vuole diventare un accadimento didattico per le scuole primarie e secondarie e con questo intento abbiamo riservato a bambini e ragazzi una particolare attenzione con visite guidate e percorsi multimediali.

La cultura storica è infatti una occasione unica per la loro crescita intellettuale, per la loro consapevolezza di individui e per far sì che si appassionino al conoscere partendo dalle origini delle civiltà"

Il sindaco ha infatti inviato una lettera agli istituti comprensivi affinchè inseriscano il tour all’intenro della storia degli Egizi nella loro proposta didattica, così da creare un legame forte e avvicinare i ragazzi. Ma c’è di più, visto che l’amministrazione comunale ambisce proprio a fare un’operazione culturale di livello così da imporsi a livello nazionale anche in bassa stagione favorendo afflussi di appassionati visitatori. "Ho già più volte sottolineato – evidenzia Murzi – quanto il Comune di Forte dei Marmi ritenga importante questa mostra che rappresenta una vera e propria operazione culturale soprattutto considerando che la collaborazione tra noi, la

Fondazione Villa Bertelli e il Museo Egizio di Torino, vedrà la realizzazione di un evento

“fuori sede” unico e straordinario in quanto nel 2024 non ripetibile da parte dello stesso

Museo. Questa mostra è inoltre l’occasione per il Comune di Forte dei Marmi di fare un reale

salto di qualità nell’offerta culturale e turistica ad altissimo livello. Coniugare cultura e turismo in un evento di

risonanza nazionale e proporre questo evento, sia nel periodo estivo ai nostri turisti, sia, nel

periodo autunnale invernale a tutte le scuole del territorio è una scelta che vuole connotare il

Comune di Forte dei Marmi rispetto a tutti i suoi competitor, sul territorio nazionale per la grande importanza che vuole riservare alla formazione"