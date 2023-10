Il ristorante La Barca cambia rotta. Entro fine anno passaggio al timone

La Barca cambia rotta. Lo storico ristorante (il più antico di Forte dei Marmi) entro fine anno ufficializzerà il passaggio di testimone alla nuova proprietà. Agli inizi di novembre infatti il locale a due passi dal pontile chiuderà per ferie ma non è previsto il ritorno al timone di Piero Petrucci che da quasi 45 anni ha intrecciato la propria vita con quella di quel tempio del gusto. Interpellato, il diretto interessato si è trincerato dietro il "no comment" anche se proprio la direzione del ristorante ha comunicato ai clienti più fedeli il cambio della guardia. Secondo i rumors il ristorante – con l’identificativa insegna del veliero a campeggiare all’ingresso – sarebbe stato rilevato da una società straniera (pare russa) intenzionata a rilanciare la struttura e valorizzarne la parte a mare ampliando la veduta sulla spiaggia. Tramonterebbe quindi l’ipotesi di apertura della Langosteria (presente a Milano, Paraggi e St. Moritz). Un investimento che, nonostante il dibattito ancora aperto sulla Bolkestein, testimonierebbe un interesse fortissimo per le attività in paese. Non a caso lo stesso Andrea Bocelli di recente ha lanciato una proposta di acquisto per il bagno Italia, così da allargare i servizi dell’Alpemare.

Il Ristorante La Barca è nato nel 1906 quando il capitano Leo Tacchella arenò definitivamente la sua tartana, con cui trasportava vino dall’Elba a Forte dei Marmi, proprio in quel punto di spiaggia per vendere la merce. Poi la scelta di strutturare quel punto per avviare la somministrazione di cibo e, poi, realizzare un ristorante. Nel 1969, il locale fu rilevato dalla famiglia Petrucci, proveniente dall’esperienza di conduzione della trattoria Da Clara a Lido di Camaiore (ancora oggi gestita dalla famiglia). Giuseppe Petrucci è stato colui che ha portato La Barca a primeggiare fra i ristoranti della costa soprattutto per quelle delizie di pesce che hanno conquistato tantissimi personaggi: da Eugenio Montale fino a Andrea Bocelli passando per Renato Zero e i più noti industriali italiani. La Barca è stato locale innovativo per eleganza e intrattenimento, con l’angolo pianobar che già negli anni Settanta animava le cene. A metà degli anni ‘80, al timone è subentrato Piero Petrucci che fino ad oggi ha mantenuto alto il livello di quegli ambienti con finiture in legno, proprio per rievocare la storia di un locale nato "per caso" e diventato biglietto da visita per il paese.

Francesca Navari