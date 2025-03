Il Rione Darsena dona 7.500 euro in beneficenza

Il CarnevalDarsena è divertimento, è lo spirito più anarchico e genuino del Carnevale portato alla sua massima espressione, è salvaguardia delle tradizioni. Ma è anche e soprattutto beneficienza. Nei giorni scorsi, il consiglio direttivo del rione più antico di Viareggio guidato dal presidente Massimiliano Pagni (nella foto) ha effettuato le prime donazioni benefiche del nuovo anno, per un totale di 7.500 euro. La parte più consistente – 5.500 euro – è andata alla Fondazione Ant Italia Onlus, che si occupa di assistenza domiciliare gratuita alle persone malate di tumore e che da decenni porta avanti sull’intero territorio nazionale la prevenzione oncologica. Nello specifico, la Fondazione Ant è stata la destinataria dell’iniziativa del "BaccanalPranzo" di sabato 1° marzo, pranzo di gala solidale preparato dallo chef viareggino Cristiano Tomei e dal maestro pasticciere Damiano Carrara. Il Carnevaldarsena intende ringraziare, oltre ai due abilissimi maestri dietro i fornelli, Alioscia Taccola del negozio EasyShop di Viareggio per l’apparecchiatura, la pescheria Antonio Verrini per aver donato il pesce per il pranzo, le varie aziende vinicole e tutti gli amici che hanno collaborato per la riuscita dell’iniziativa a scopo benefico.

Sono stati poi raccolti altri 2mila euro dal torneo di burraco che si è svolto lunedì 3 marzo al ristorante Portus, sul Molo Marinai d’Italia, che il sodalizio di via Paolo Savi ringrazia per l’ospitalità: il ricavato del torneo sarà devoluto per il restauro della Chiesa della Santissima Annunziata, patrona di Viareggio.

