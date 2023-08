Il "Recitar cantando" Un viaggio alla scoperta delle origini dell’opera

Gli artisti della Puccini Festival Academy, questa sera alle 21.15, portano a Villa Paolina il concerto "Recitar cantando"; accompagnando gli spettatori in un percorso alla scoperta delle forme musicali utilizzate dai grandi compositori, dall’800 a Giacomo Puccini.

Il teatro da sempre si serve della musica per accompagnare la scena. Ma la vera interazione tra musica e parola si deve alla Camerata dei Bardi che portò alla nascita del melodramma ovvero al “recitar cantando” in cui i virtuosismi vocali si accordano con la musica. Il recitar cantando fiorentino non è lo stesso stile però usato da Monterverdi, da Pergolesi, Bizet e Puccini e che questa sera gli artisti della Puccini Festival Academy omaggeranno. Il concerto introdotto da Daniele Maffei sarà accompagnato dagli interventi di Massimo Iannone che commenterà il ricco programma per far cogliere al pubblico le differenze di stile interpretativo. Ad interpretare i brani tratti dalle opere di Monteverdi, Handel, Bellini, Verdi, Shumann e Puccini i soprani Romina Cicoli, Yo Otahara, Cristina Napoli e il tenore Carlo Raffaelli. Al pianoforte Nicola Polese con la partecipazione straordinaria di Silvia Gasperini.