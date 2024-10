Il raduno delle vele storiche. Show delle vecchie signore del mare

Il raduno delle Vele Storiche in corso agli approdi del Club Nautico Versilia, continua oggi con questo programma: alle 10, briefing per gli aggiornamenti sulle condizioni meteo marine e per potere verificare le condizioni di sicurezza per la prevista regata. Alle 11.30 sfilata delle barche per mostrarsi alla giuria che deve assegnare il premio Eleganza, con la cornice della esibizione dei Dandy, all’insegna del gusto, dell’eccentricità e della creatività, e successiva uscita in mare. Alle 20, al cantiere Del Carlo, cena e musica dal vivo per gli equipaggi. Domani, alle 12, eventuale uscita in mare per una regata costiera da Lido di Camaiore a Forte dei Marmi. Alle 17 premiazioni al Cnv.

Oggi e domani sarà aperto il museo galleggiante alle banchine davanti al Club Nautico, dove sarà possibile visitare le imbarcazioni. Nei locali al primo piano è ospitata la mostra di acquerelli di Emanuela Tenti e le foto di Marco Trainotti. Novità assoluta “Lulunikka”, varata quest’anno ma facente parte della categoria “Spirit of Tradition” ovvero “Modern classic” che rimanda alle barche di stile anglosassone, di 12,80 metri, armata a sloop (un albero) e costruita dal cantiere Checchi di Massarosa. La barca ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli equipaggi. “Abbiamo voluto fortemente Lulunikka – ha detto l’armatore Roberto Lacorte – come prototipo di un futuro e di una prospettiva tecnica per questo tipo di raduni e di regate. Senza dimenticare la bellezza delle linee e la soddisfazione con cui l’equipaggio la gestisce. Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto”.

La veterana presente al raduno è la centenaria Alzavola, ketch bermudiano lungo 18,85 metri costruito in legno di teak birmano in Inghilterra nel 1924. Da quindici anni la barca appartiene a Claudio Tinari, che l’ha sottoposta ad un restauro realizzato dal Cantiere Del Carlo. La flotta delle Vele Storiche Viareggio è una delle più importanti e rappresentative d’Italia, tanto che da diciannove anni mette in campo una manifestazione molto partecipata. Queste le previsioni meteo marine per oggi: mare mosso, altezza onda sui 60 centimetri, vento da Sud Ovest e Ovest Sud Ovest debole sui 5–6 nodi, piogge sparse, temperatura circa 18 gradi. Previsioni per domani: mare poco mosso, altezza onda sui 30 centimetri, vento da Ovest Sud Ovest moderato sui 10 – 15 nodi, cielo sereno, temperatura dai 20 ai 22 gradi.

Walter Strata