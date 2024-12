Il "Puccini Day". Gran Gala lirico e premio a Pizzi

Nel giorno del compleanno, la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano rendono omaggio a Giacomo Puccini con un ricco programma di eventi per celebrare la sua musica e il suo legame profondo con il territorio.

La giornata inizierà alle 10 in piazza Mazzini con “Puccini Vive”, un’esperienza emozionante che permetterà al pubblico di immergersi nelle melodie immortali del Maestro grazie a proiezioni su ladwall. Sempre alle 10, sul Belvedere di Torre del Lago, il Parco di Migliarino Rossore Massaciuccoli presenta il “Navicello di Puccini”. Una storica imbarcazione, recentemente restaurata nella parte materica e dotata di un motore elettrico, che sarà esposta nel Parco della Musica del Gran Teatro. Il navicello sarà utilizzato per le visite guidate, permettendo ai visitatori di scoprire da vicino uno degli oggetti simbolici più legati alla vita e alla passione di Puccini.

La serata culminerà alle 17.30 all’auditorium Enrico Caruso con il Gala Lirico “Buon Compleanno Maestro”. Il concerto vedrà protagonisti i tenori Alessandro Fantoni, Francesco Lucii, Lorenzo Papasodero, Alan Sciberras, Ugo Tarquini, accompagnati dall’Orchestra del Festival Puccini sotto la direzione di Jacopo Sipari di Pescasseroli. Durante il Gala lirico sarà consegnato il “Premio Puccini” a Pier Luigi Pizzi universalmente riconosciuto ed apprezzato per la straordinaria profondità e versatilità del suo percorso artistico. Al Festival con la sua magistrale capacità di interpretazione, Pizzi ha saputo esaltare la modernità delle opere pucciniane, rendendole vive e vibranti agli occhi del pubblico contemporaneo. In occasione del Puccini Day sarà possibile acquistare i biglietti per gli spettacoli dell’edizione 71 del Festival Puccini con lo sconto del 50%.