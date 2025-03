Riparte il progetto del tennis in carrozzina per disabili. L’associazione Liberamente abile sport e viaggi, presieduta da Susanna Checchi, ha ricevuto una donazione dal Rotary club Forte dei Marmi che è utile a ripetere il progetto sostenuto dai delegati a sociale e sport Duilio Maggi e Alberto Mattugini. Il Comune, capofila per la Versilia, è quindi in procinto di riproporre per il secondo anno al country club Raffaelli un’esperienza che ha dato ai ragazzi che lo hanno frequentato esiti inaspettati. "Questa donazione – commenta Susanna Checchi – è il primo passo a dimostrazione dell’atteggiamento inclusivo del Comune di Forte dei Marmi anche per quei turisti, persone con disabilità, che vogliono dedicarsi ad uno sport presente da sempre sul nostro territorio".