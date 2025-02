Il premio Valleroni. La classifica dei carri. Frankestein di Allegrucci spodesta i vecchietti

Tutta ribaltata come un calzino. La classifica provvisoria del premio Valleroni prende una fisionomia completamente diversa rispetto ai primi due corsi. Del resto le posizioni erano talmente vicine che era impensabile che non ci potessero essere dei ribaltoni. E che ribaltoni. Roberto Vannucci che con i suoi vecchietti ha guidato la classifica per due settimane, si ritrova in terza posizione. Al suo posto a guardare tutti dall’alto in basso c’è invece il Frankestein di Jacopo Allegrucci che la scorsa settimana era in terza posizione. Adesso è primo con 758 voti pari al 16,35%. Un vantaggio importante sugli altri carri, ma non ancora rassicurante.

Nella tempesta generale che c’è stata, è proprio la Tempesta di Lebigre-Roger a non spostarsi neanche di un millimetro. Secondi erano una settimana fa e da secondi affronteranno il corso notturno del giovedì grasso di oggi pomeriggio. Hanno totalizzato 615 preferenze per uno share del 13,27%. Sul terzo gradino del podio troviamo per l’appunto i vecchietti arzilli di Roberto Vannucci che hanno al momento 527 voti peri all’11,37%.

A questo risultato, ancora provvisorio, lo ricordiamo, siamo giunti dopo che l’agenzia specializzata Comunica Italia, da sempre nostro partner e insostituibile compagno di viaggio da 25 anni, ha effettuato in queste prime settimane di Carnevale oltre 10mila telefonate a Viareggio e in Versilia raccogliendo, al momento, 4.635 voti validi.

Fuori dal podio, ma con distanze veramente ridotte al minimo, troviamo in quarta posizione la sferzante satira politica di Alessandro Avanzini. La sua Meloni con le brache di Mussolini sta prepotentemente risalendo la china: dopo il secondo corso era in settima posizione. Ne ha guadagnato pertanto tre portandosi in quarta posizione con 505 voti pari al 10,90%. Perdono una posizione, invece, i fratelli Cinquini. la loro donna cangiante scende dal quarto al quinto posto 494 voti pari al 10,66%.

Non è più la maglia nera dei carri di prima categoria la papessa di Carlo e Lorenzo Lombardi. Sic transit gloria mundi è adesso in sesta posizione con 472 voti e un gradimento del 10,18%. Al settimo posto troviamo La Grande condottiera di Luca Bertozzi che precedentemente era quinta. Al momento ha totalizzato 439 voti pari al 9,47%. Cade anche Social dei fratelli Breschi che dalla quinta posizione si ritrovano all’ottavo posto con 472 voti pari al 9,28%. Infine in ultima posizione chiude adesso La felicità è come una farfalla di Luigi Bonetti. Rispetto all’ultima rilevazione perde due posti. Si è fermato a 395 preferenze pari all’8,52%.

Ovviamente c’è ancora tempo per votare dopo aver visto sfilare nuovamente le costruzioni di Prima categoria. Ricordiamo che daremo il verdetto finale martedì grasso giorno della chiusura del Carnevale. Quel giorno sapremo a chi andrà il premio per il carro votato dalla nostra giuria popolare intitolato ad Aldo Valleroni, musicista, scrittore, giornalista che fu anche responsabile della redazione di Viareggio della Nazione. Lo scorso anno vinse Cuore di Jacopo Allegrucci che anche quest’anno si ritrova in testa. Ci sarà lo stesso epilogo di un anno fa? Oppure le prossime telefonate di Comunica Italia spariglieranno nuovamente le carte in tavola?