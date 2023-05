Il premio "Barone" A un giovane ricercatore

VIAREGGIO

Il Rotary Club Viareggio Versilia ha bandito per l’annata rotariana 2022-23 un concorso per l’assegnazione di un premio di studio da attribuire alla migliore tesi di Dottorato di Ricerca di argomento filosofico, inclusi i rapporti fra filosofia, scienza e tecnologia, discussa nelle università toscane.

Attraverso questo Premio il Club vuole ricordare e onorare la memoria del professor Francesco Barone, filosofo ed epistemologo tra i maggiori protagonisti della cultura italiana del Novecento, già presidente del Club e Governatore del Distretto 2070, scomparso nel 2001.

Il vincitore del Premio è stato individuato da una apposita Commissione, composta dal professori Paolo Emilio Tomei, Enrico Moriconi e Simonetta Bassi e da Enrico Barone in rappresentanza della famiglia. La cerimonia si è svolta all’Hotel Palace e il premio è stato assegnato al dottor Lorenzo Sala per la sua tesi intitolata “Kant’s Theory of Consciousness and its role in the Critique of Pure Reason” che, emozionato, ha illustrato il suo lavoro.

"Sono estremamente soddisfatto – afferma il presidente del Club Bruno Ulisse Viviani – per la perfetta riuscita di questa edizione. Questo Premio è un fiore all’occhiello del nostro Club ed è per noi importante e significativo ricordare la figura di Francesco Barone. Questa iniziativa, inoltre, rafforza la collaborazione su più fronti ormai instaurata con l’Università degli Studi di Pisa e conferma l’attenzione che il nostro Club riserva ai giovani, offrendoli in più occasioni un sostegno e la possibilità di far conoscere il loro lavoro e le proprie capacità".