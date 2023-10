Il prefetto Scaduto traccia le linee: "Piorità per sicurezza e migranti"

Originaria di Enna, ma con esperienze anche in Lombardia e a Roma, oltre che nella sua Sicilia, il nuovo prefetto Giuseppina Scaduto si è presentata ieri. "Questa è la mia prima esperienza in Toscana - spiega -, anche se mi sarebbe piaciuto fare una anche nella prima parte della mia carriera. Non si può non amare questa Regione, così come Lucca e la Versilia che sono bellissimi e tutti da scoprire". Tanti i temi trattati per il lavoro che aspetta il prefetto Scaduto, dalla gestione dell’accoglienza dei migranti alla sicurezza e gli eventi.

"Lavoreremo in piena continuità con il mio predecessore (Francesco Esposito rientrato a Salerno, nella sua città natale, ndr). La gestione dei migranti è un tema già sotto controllo e attenzionato, che prevederà un confronto continuo con gli amministratori locali. L’obiettivo sarà trovare il giusto punto di equilibrio tra la convivenza con i territori e una dignitosa accoglienza". Anche il rischio di infiltrazioni della criminalità organizzata è un tema tenuto sotto occhio dal prefetto: "Continuerà la massima attenzione sul tema in sinergia con le autorità giudiziarie. Ci sarà massimo impegno e attenzione".

"Un’altra priorità sarà la massima collaborazione con le istituzioni - prosegue - per assicurare il libero svolgimento dei diritti di tutti i cittadini, sempre nel massimo rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali. Questo è un territorio in buono stato di salute, dal punto di vista della sicurezza, e non ci sono molte criticità. Noi comunque vogliamo avvicinarci il più possibile alla perfezione. Lavoreremo insieme affinché l’intero territorio della provincia di Lucca possa sfruttare al meglio ogni potenzialità di cui è ampiamente ricca. Quello in prefettura è tra i lavori più belli all’interno della pubblica amministrazione. Il prefetto ha un ruolo di mediazione e ci sarà massima attenzione su tutte le questioni".

Scaduto è anche iscritta all’albo dei giornalisti della Sicilia, e non ha nascosto la sua passione per l’informazione: "Credo che sia un mestiere affascinante, oltre che un ruolo fondamentale nella democrazia. Proprio dall’informazione si valuta lo stato di salute di un paese. Mi piace molto scrivere e poter raccontare e conoscere il mondo che mi circonda".

In vista dei Comics, primo banco di prova per la Prefettura, si è lasciata andare anche ad una battuta. "Sono molto curiosa di vedere l’atmosfera che ci sarà in città. Sarà anche un importante banco di prova per quanto riguarda la sicurezza, ma so che la macchina è ben rodata. Mafari mi procurerò una maschera, non mi vedrete, ma ci sarò".

Iacopo Nathan