Il Pontile ha fatto boom: ventiquattro serate di grande spettacolo

Ventiquattro serate di spettacolo in un mese. Un programma fitto quello proposto dal Ccn Lido di Camaiore assieme all’associazione albergatori nello spazio antistante il pontile. Il bilancio 2023 si chiude pertanto con un successo di pubblico, con il ’tutto esaurito’ dei 200 posti a sedere per le occasioni di moda, bellezza, musica, intrattenimento e talk che hanno suggellato una sinergia tra operatori turistici capace di mettere in campo un programma con i fiocchi. Tanto che commercianti della Passeggiata e albergatori presto si siederanno di nuovo al tavolino per pianificare la programmazione estiva 2024, mentre già è in fase di conclusione il calendario del prossimo inverno per tenere vitale Lido di Camaiore. "E’ stata un’esperienza veramente soddisfacente – evidenzia Carmelo Donzella presidente del Ccn – perchè il pubblico ha manifestato grande apprezzamento per le serate che sono state capaci di mantenere un ritmo sempre alto di attenzione. Il sodalizio con gli albergatori dimostra le potenzialità di una sinergia che intende guardare alla valorizzazione del territorio. Il contenitore è stato volutamente eterogeneo e si è concluso con il concorso di Miss Universo che ha visto l’incoronazione di Serena Sestini di 22 anni di Massa. Il Comune ha partecipato con un contributo totale di 10mila euro, cioè 5mila per associazione, e noi organizzatori siamo stati chiamati a sforzi aggiuntivi per garantire un cartellone ricco ed interessante. L’auspicio è che per il futuro ci sia un maggior investimento da parte dell’amministrazione comunale, che già comunque si farà carico dell’illuminazione natalizia. L’obiettivo sarà infatti anche di preparare opportunità di intrattenimento per dicembre, periodo che può rivelarsi turisticamente e commercialmente interessante se davvero ci crediamo".

Fra.Na.