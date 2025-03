Il Polpo sale in cattedra. Rione Darsena nelle scuole a tu per tu con i bambini

La scienza ha appurato da tempo che il polpo è uno degli animali più intelligenti del pianeta. Il consiglio direttivo del Baccanale, dunque, ha ben pensato di affidare al cefalopode una funzione pedagogica, proseguendo nella collaborazione con le scuole del territorio.

Nei giorni scorsi, il CarnevalDarsena ha incontrato i bambini della scuola dell’infanzia ’Darsena’: ne è nato un confronto educativo e stimolante, con vantaggio dei piccoli scolari – tutti bambini dai 3 ai 6 anni – che hanno potuto avventurarsi alla scoperta di un mondo, quello rionale, ricco di tradizioni e di cultura popolare. Con la possibilità, chissà, che di qui a una ventina d’anni anche loro possano entrare nel magico mondo del rione di via Coppino.

Tutto è cominciato l’anno scorso, come racconta Monica Caniparoli, consigliera dell’associazione Carnevaldarsena. "Per due volte, le maestre del comprensivo ‘Darsena’ ci sono venute a trovare in sede, con la loro classe, una ventina di bambini – racconta –; qui conserviamo l’archivio del Rione e i piccoli si sono interessati, con molte domande rivolte al presidente Massimiliano Pagni, al vice Alessandro Summonti e al nostro celebre Polpo, Mario Bindi".

Quest’anno, su proposta della maestra Laura De Ranieri, l’esperienza è stata replicata: stavolta, sono stati i volontari del Carnevaldarsena ad andare direttamente nelle classi. "Con Bobo Pasquinucci ci siamo inseriti in un progetto scolastico dedicato a Pinocchio – spiega ancora Caniparoli –; ci è sembrato opportuno prevedere un incontro virtuale con il Polpo, attraverso una breve storia scritta da Pasquinucci che parla della Darsena, del Carnevale, dei cantieri e del mare".

Parlando di Pinocchio, è stato inevitabile coinvolgere un appassionato cultore del burattino di Collodi, cioè Gionata Francesconi. Ci sono stati così quattro incontri: i primi tre con altrettante classi, l’ultimo – il Martedì Grasso – con tutti i bambini coinvolti e la partecipazione di Francesconi. Ma non è finita: nel prossimo mese di maggio il Carnevaldarsena offrirà una festa di fine anno con Gionata e i suoi burattini.

Insomma, l’esperimento è andato bene e c’è l’intenzione di proseguire su questa strada. Nel prossimo anno scolastico saranno previsti altri incontri, durante i quali si parlerà dei marinai, dei palombari e in generale dei personaggi legati al mare.