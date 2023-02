Il Polpo pronto a uscire dal letargo Cinque giorni da vivere in Darsena

di Daniele Mannocchi "Sarà un grande Carnevaldarsena". Parola del presidente Massimiliano Pagni. "Ripartiamo dopo quasi tre anni – esordisce – con qualche novità, ma soprattutto con i nostri grandi classici". Il programma ricalca quello del 2020, l’edizione del cinquantennale, l’ultima prima della pandemia di Covìd. "Si parte domani con l’alzabandiera alle 20,30 – spiega il consigliere Gianmarco Orlandi – cui seguirà la Sfilata delle Mascherate: abbiamo 27 gruppi e oltre mille persone pronte a invadere via Coppino. La sfilata sarà ripresa da 50 Canale, sul canale 88 e approderà al PalaEasyShop per la Cena delle Mascherate, con più di 400 partecipanti. Sabato mattina alle 10,30 avremo la Prova del Polpo, contest di cucina con lo chef Cristiano Tomei, e alle 15 il Carnevalpolpettino, appuntamento tradizionale in via Paolo Savi per i più piccoli. La sera sfileranno altri gruppi mascherati che apriranno la nottata di gala del rione. Domenica le cucine saranno aperte a pranzo, poi ci ritroveremo dopo il corso mascherato: l’appuntamento è allo Sturla Bar, al palo 13, per il ’Darsena libera tutti’: un corteo mascherato che raggiungerà la via Coppino". Il corteo della domenica è organizzato in collaborazione con il Fantacarnevale e tende la mano alle associazioni di volontariato della città....